Tegola per il Betis, Isco si frattura il perone: lungo stop per il capitano

Tegola per il Real Betis che nell'ultima amichevole con il Malaga perde per infortunio capitan Isco Alarcón, grande protagonista anche in Conference League la scorsa stagione. Infortunio che si è rivelato grave come aveva lasciato intendere lo stesso Isco uscendo in stampelle dallo stadio, e che lo metterà fuori causa per alcuni mesi. "E' la vita", aveva commentato lo spagnolo. Il report del Real Betis dopo gli accertamenti strumentali ha chiarito di cosa si tratta:

"Il giocatore del Real Betis Balompié, Isco Alarcón, ha subito un infortunio nell'ultima amichevole pre-campionato contro il Málaga CF. A seguito di accertamenti medici, è stata riscontrata una nuova frattura non scomposta del terzo medio del perone sinistro. Si tratta di una nuova lesione traumatica, non correlata al precedente processo, che è stata risolta. Il giocatore sarà sottoposto a trattamento conservativo nelle prossime settimane e il suo ritorno dipenderà dall'andamento del processo", si legge nel comunicato.