Milan, De Winter è a un passo: possibile chiusura già nelle prossime ore

Koni De Winter è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il difensore belga del Genoa, classe 2002, è stato individuato dalla dirigenza rossonera come il profilo ideale per sostituire Malick Thiaw, ceduto al Newcastle e secondo quanto riportato da Sky Sport, la distanza tra domanda e offerta si è ormai ridotta a pochi milioni di euro. L’intesa potrebbe arrivare già nelle prossime ore grazie all’inserimento di bonus legati alle prestazioni o di una percentuale sulla futura rivendita, formula che accontenterebbe le richieste del club ligure.

I contatti tra Milan e Genoa sono costanti e c’è ottimismo sulla chiusura dell’affare. L’obiettivo della dirigenza rossonera è consegnare a Massimiliano Allegri il rinforzo per il reparto arretrato già prima dell’inizio ufficiale della stagione, così da permettere al tecnico di inserire il giocatore nei meccanismi difensivi senza ulteriori attese.