Allegri: "Dispiace che Thiaw sia andato via. Sostituto? Tare sta lavorando"

vedi letture

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato dopo la sconfitta odierna per 4-1 contro il Chelsea che ha chiuso il tour di amichevoli in vista dell'inizio della stagione: "Abbiamo finito un mese di preparazione senza infortuni e questo è importante, ora prepareremo la settimana in vista della Coppa Italia. Oggi in dieci abbiamo fatto meglio che siamo stati più ordinati. Abbiamo preso troppi gol e dobbiamo stare più attenti, ma sono cose che sistemeremo con un'attenzione diversa. Domenica sarà una partita da dentro o fuori e dovremo lavorare con serenità".

Poi ha confermato la partenza di Malick Thiaw in direzione Newcastle: "Dispiace che sia andato via, ma la società si sta muovendo per trovare un sostituto. Bisogna accettarlo, il mercato è questo, ma io sono felice dei miei giocatori che si mettono a disposizione l'uno dell'altro".

Priorità al difensore e non al centravanti sul mercato...

"La società con Tare sta lavorando, abbiamo Gabbia, Pavlovic e Tomori, quindi tre per giocare domenica prossima ce li avremo. Se arriverà questa settimana bene, sennò lo aspetteremo".