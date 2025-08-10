Su Calabria c'è il Panathinaikos: offerto un triennale al terzino svincolato

Davide Calabria, ex capitano del Milan oggi svincolato e accostato anche alla Fiorentina nelle scorse settimane, potrebbe trovare a breve una nuova sistemazione lontano dall'Italia. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, sul terzino destro ci sarebbe il Panathinaikos. Dialoghi in corso tra le parti con il club greco che ha fatto pervenire al giocatore un'offerta per un contratto triennale. Sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse del Lille, che in questa sessione di mercato si è già rinforzato con un ex milanista come Olivier Giroud.