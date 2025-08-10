Lo Monaco in terapia intensiva ma non in pericolo di vita: cosa è successo

Emergono nuovi dettagli sull'incidente occorso a Pietro Lo Monaco, dirigente di lungo corso ospite spesso di Radio Firenzeviola. Come ricostruisce l'edizione online del Corriere della Sera l'attuale direttore sportivo dell’Enna, club di serie D, nella serata di sabato 9 agosto mentre era in viaggio per lavoro, ha perso il controllo dell’auto, probabilmente per un colpo di sonno, ed è uscito di strada vicino a Palermo.

Lo Monaco è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale Villa Sofia del capoluogo siciliano dove è ricoverato in terapia intensiva con fratture allo sterno e alle costole, ma è vigile e non in pericolo di vita. L’Enna Calcio su Instagram ha rivolto un augurio di pronta guarigione a Lo Monaco, con la speranza di rivederlo il prima possibile allo stadio Gaeta.