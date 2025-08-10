Thiaw parte (accompagnato da Adli) per Newcastle: "Sono cresciuto tanto"

Malick Thiaw saluta il Milan e la Serie A, pronto a cominciare una nuova avventura in Premier League con la maglia del Newcastle di Eddie Howe pronto ad accoglierlo per la cifra monstre di circa 40 milioni di euro. Il difensore tedesco classe 2001 ha trovato l’accordo per il trasferimento e nelle ultime ore è partito per l’Inghilterra, dove sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà ai Magpies. Thiaw è stato intercettato all’Aeroporto di Linate Prime, in compagnia dell’amico ed ormai ex compagno di squadra Yacine Adli, prima di imbarcarsi sul volo che lo porterà oltremanica.

Ai microfoni di Sky Sport, il difensore ha voluto lasciare un messaggio di saluto al club e ai tifosi rossoneri: "Questi 3 anni sono stati un piacere. Ho imparato tanto. Sono cresciuto come calciatore ma soprattutto come persona. Voglio solo il meglio per tutte le persone con cui ho condiviso questo viaggio, i giocatori e lo staff".