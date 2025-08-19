Torino a tutta su Nicolussi Caviglia, ballano 2 milioni tra richiesta e offerta

vedi letture

Il Torino ha virato con decisione su Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Venezia reduce da un’ottima stagione nonostante la retrocessione dei lagunari e accostato nelle scorse settimane anche alla Fiorentina.

Il classe 2000 è diventato il principale obiettivo di Cairo e Vagnati per rinforzare la mediana granata e stando a quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, il club ha già presentato un’offerta da 6 milioni più 1 di bonus, respinta dal Venezia, che chiede una cifra compresa tra i 7 e gli 8 milioni con ulteriori incentivi facilmente raggiungibili. La trattativa resta aperta e oggi sono previsti nuovi contatti tra Vagnati e Antonelli, direttore sportivo arancioneroverde.