TMW, Torreira resta la priorità. Per Bonaventura...

No a Lucas Paquetà. La Fiorentina non ritiene adatto al sistema di gioco il profilo del giocatore del Milan, che i rossoneri vorrebbero utilizzare come pedina di scambio in un’ipotetica trattativa per Federico Chiesa. In virtù della presenza di Amrabat i viola non prendono in considerazione il brasiliano. In entrata sono ore di attesa per Giacomo Bonaventura, una volta che le parti entreranno nei dettagli sarà più chiaro se l’ex Milan risponde ai parametri economici della Fiorentina. Fiorentina che aspetta ancora Piatek e considera Torreira una priorità per il centrocampo: l’eventuale arrivo di Bonaventura non escluderebbe l’ex Sampdoria. Sul fronte rinnovi, dovrebbe arrivare quello di Biraghi a stretto giro di posta. E se dovesse restare, rinnoverebbe anche Benassi. La Fiorentina è al lavoro, si avvicina a Torreira e aspetta prima di affondare il colpo per Piatek in prestito con riscatto. Centrocampista e attaccante sono due obiettivi concreti. E si attende la richiesta di Bonaventura per vestire viola.