TMW, Due viola tra i Top 100 di A: Chiesa è 16°

Nel suo consueto approfondimento di fine stagione, TuttoMercatoWeb.com, stila la classifica dei migliori 100 della Serie A 2018/2019 in base alla media voto delle pagelle date dalla loro redazione. Al primo posto ha chiuso Cristiano Ronaldo (6.63), seguito da Fabio Quagliarella (6.57) e, a sorpresa, Rodrigo Palacio (6.46). Presenti anche due giocatori della Fiorentina, tra cui Alban Lafont, portiere dei viola, al 97° posto di questa classifica con una media voto di 6.06. Questo ciò che scrivono i colleghi di lui: "È considerato in prospettiva fra i più forti portieri europei. Il francese a 20 anni ha avuto una prima stagione in Serie A fra alti e bassi lasciando intravedere comunque buone qualità". L'altro giocatore che figura in questa lista è l'ala della Fiorentina, Federico Chiesa, piazzatosi al 16° posto con una media voto di 6.31. Queste le parole a lui dedicate: "Unico interprete sopra le righe della stagione viola, deludente sotto ogni punto di vista, anche in un'ultima partita che dà la salvezza, ma non l'onore delle armi. Pochi gol, solamente sei, ma tante corse e tanti falli guadagnati. Spezza le partite come faceva Lavezzi, per esplodere dovrà segnare con più continuità". Ecco di seguito la classifica con i primi 10 posti ed i giocatori del club gigliato.

1) Cristiano Ronaldo (6.63)

2) Fabio Quagliarella (6.57)

3) Rodrigo Palacio (6.46)

4) Duvan Zapata (6.46)

5) Josip Ilicic (6.45)

6) Alessio Cragno (6.39)

7) Dries Mertens (6.38)

8) Manuel Lazzari (6.38)

9) Cristian Ansaldi (6.36)

10) Pierluigi Gollini (6.35)

16) Federico Chiesa (6.31)

97) Alban Lafont (6.06)