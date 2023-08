TMW, Betis: L. Felipe in stand-by blocca Quarta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Non si sblocca l'operazione che doveva portare Luiz Felipe al Nottingham Forest. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, l'offerta da 7.5M presentata dai biancorossi per acquistare il cartellino del difensore ex Lazio è stata ritenuta troppo bassa dal Betis, che ha deciso quindi di rispedire al mittente la proposta.

Questa trattativa interessa anche in Serie A, non solo per il passato biancoceleste di Luiz Felipe, ma anche perché, se il difensore italo-brasiliano non lascerà Siviglia, il Betis non presenterà a sua volta un'offerta ufficiale alla Fiorentina per Lucas Martinez Quarta.