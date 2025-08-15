La Juventus vuole 30 milioni per cedere Nico Gonzalez: l'Atletico Madrid tratta

L'Atletico Madrid punta con decisione su Nico Gonzalez, che dopo appena una stagione dalla partenza dalla Fiorentina per vestire la maglia bianconera, è già pronto per fare le valigie e lasciare la Juventus. L'argentino, ceduto dai viola per 33 milioni complessivi in prestito con obbligo di riscatto, piace molto a Simeone che lo vorrebbe per completare la rosa degli attaccanti. La Vecchia Signora chiede almeno 30 milioni, accettando anche un eventuale prestito con obbligo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. 