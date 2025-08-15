Fagioli: "Che Fiorentina sarà? Affascinante e speriamo anche vincente. Faremo grandi cose"

A meno di una settimana dall’inizio della nuova stagione che porterà la Fiorentina a giocarsi l’andata nel playoff di Conference League contro il Polissya, a Sky Sport ha parlato il centrocampista viola Nicolò Fagioli: “Deve essere una stagione con grandi ambizioni, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per migliorarle e sono convinto che potremo fare grandi cose".

Su Stefano Pioli.

“Si è presentato benissimo alla squadra, ovviamente ha dettato da subito le regole che devono esserci in una squadra e le ambizioni che deve avere la Fiorentina. In campo guarda il minimo dettaglio. Il rapporto con me è come quello con gli altri, mi spiega quello che vuole, mi elogia e mi riprende quando sbaglio. Vuole che si faccia tutto alla massima velocità, sia andando in avanti sia tornando in fase difensiva".

Sul primo approccio con Firenze.

"Mi sono trovato subito alla grande qui anche se all'inizio pensavo diversamente visto che venivo dalla Juventus che non è vista benissimo. - prosegue Fagioli - Ma poi ovunque andassi in giro per la città, si vede che la gente ama la Fiorentina".

Sulla voglia di vincere il trofeo.

"Il mister ci sta facendo capire quando ci tiene a questo obiettivo e ci sta facendo concentrare su questa prima partita che sarà importantissima per andare avanti e conquistare la prima fase del torneo. Che Fiorentina sarà? Affascinante e speriamo anche vincente".