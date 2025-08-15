Ufficiale

Dal Cagliari arriva il giovane Pietropaolo per l'U18: il comunicato della Fiorentina

© foto di Federico De Luca
Oggi alle 15:30News
di Redazione FV

La Fiorentina ha acquistato dal Cagliari una giovane promessa offensiva che durante la prossima stagione si aggregherà alla formazione dell'U18 viola. Si tratta di Mario Pietropaolo, di ruolo esterno offensivo mancino che nell'U17 dei sardi l'anno scorso si è messo in mostra come uno dei migliori della rosa delle giovanili.

Ecco il comunicato con cui è stato accolto dalla società di Commisso: "ACF Fiorentina comunica di aver sottoscritto un contratto di apprendistato sportivo della durata di tre anni con Mario Pietropaolo, calciatore classe 2008. La Società accoglie con soddisfazione la firma del giovane viola, augurandogli un percorso di crescita ricco di soddisfazioni personali e di squadra con la maglia della Fiorentina".