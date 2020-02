Grande seguito per la Fiorentina a Genova contro la Sampdoria, partita in programma domani alle 15. Come ha comunicato attraverso i suoi profili social l'Associazione dei Tifosi Fiorentini, saranno 924 i tifosi viola nel settore ospiti di Marassi. Un migliaio di sostenitori per la squadra di Iachini, in una partita che si prospetta fondamentale per il prosieguo del campionato.