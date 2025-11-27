Tifosi greci invadono Firenze, in tanti senza biglietto ma situazione per ora sotto controllo

Oltre ai 1500 biglietti venduti ai tifosi greci, la Fiorentina non ne ha dati altri facendo anche indignare il presidente dell'Aek che aveva pur fatto un tentativo. Migliaia di tifosi greci comunque in giornata si sono ritrovati a Firenze e in particolare in centro dove hanno fatto raduni, cori e cortei, immortalati dai tifosi greci stessi. Per ora la situazione, in prossimità della partita, è comunque sotto controllo da parte delle forze dell'ordine.