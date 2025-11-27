Comuzzo: "Ecco come ho preso le parole di Vanoli. Ho studiato Jovic"
Il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro l’AEK Atene valido per la League Phase di Conference: "Le parole di Vanoli le prendo in maniera solo che positiva, cerco di dare il massimo in allenamento e quando sono chiamato in causa di farlo in partita. Piano piano, sono convinto che ne usciremo".
Cosa vi ha detto Vanoli per motivarvi? "Sappiamo che la partita è importante, questa forse lo è ancora di più. Cercheremo di entrare in campo e fare il massimo per portare a casa la vittoria".
Come si ferma Jovic? "Ho cercato di studiarlo il più possibile tramite i video: il primo anno l'ho conosciuto un pochino, ho chiesto ai miei compagni. Lo dirà la partita se l'ho fermato o meno".
