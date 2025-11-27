"Siamo soddisfatti della decisione". Il commento dell'avvocato di Gudmundsson

vedi letture

Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, avvocato di Albert Guðmundsson, ha commentato a caldo a mbl.is la notizia dell'appello respinto per l'accusa di violenza sessuale. L'avvocato si è detto soddisfatto della decisione della Corte Suprema di oggi, che ha confermato l'assoluzione del tribunale distrettuale nel caso di violenza sessuale intentato contro Albert: "Questa è la conclusione corretta ed è stato confermato un verdetto ben motivato e ampiamente comprovato". Vilhjálmsson ha osservato che avrebbe dovuto leggere le motivazioni del verdetto e verificare se fossero le stesse di prima, "ma questo non cambia il risultato, è un diritto legale e ovviamente non avrebbe mai dovuto esserci un'incriminazione in questo caso".

Afferma inoltre che l'incompetenza dell'accusa era evidente fin dall'inizio: "Il Procuratore Distrettuale ha deciso di archiviare il caso. Il Procuratore di Stato ha deciso che dovesse essere emesso un atto di accusa. Poi è arrivata la sentenza del tribunale distrettuale, che è molto ben motivata, logica e giuridicamente corretta. È quindi questo stesso ufficio che ha voluto proseguire con il caso senza alcuna colpa, a mio avviso, come ora è stato confermato in tribunale", conclude Vilhjálmur.