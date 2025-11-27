Vanoli: "Ho chiesto ai ragazzi una grande prestazione con l'AEK stasera"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dal match contro l’AEK Atene valido per la League Phase di Conference: "La situazione e la voglia di uscire da parte di tutti noi non mi fa pensare all'esordio in Europa. Concentrato su questa partita, importante per la classifica, il risultato e il nostro morale. Ho chiesto ai ragazzi una grande prestazione, che ti porta a fare qualcosa di speciale".

Si aspetta tanto dai senatori? "Mi aspetto tanto da tutti, compreso me stesso. Non è una questione di giocatori esperti, ma di dare un po' di stabilità. I giocatori esperti possono aiutare gli altri a uscire".

Cosa sta cercando e cosa sta trovando in queste settimane? "Quando entri, contava guardarci in faccia e guardare la realtà. I ragazzi hanno una voglia incredibile di uscire e dobbiamo partire dalle cose semplici e fare tutto di squadra: solo tramite la sofferenza di possono ottenere grandi risultati".