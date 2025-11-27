Live Fiorentina-AEK Atene 0-1: segui la diretta testuale di Firenzeviola

69' - Giallo incomprensibile di Pongracic che stende Zini mentre il pallone stava per finire sui piedi di Comuzzo. Fiorentina in grossa difficoltà psicologica.

67' - Doppio cambio nell'AEK: fuori Pereyra e Koita, dentro Mantalos e Zini.

66' - Pereyra si ferma per terra e perde tempo, l'AEK prepara il cambio.

65' - Altro giallo per l'AEK, stavolta è Pilios che trattiene a lungo la maglia di Kouadio dopo esser stato saltato secco.

63' - Doppio cambio nella Fiorentina: dentro Kouadio e Kean, fuori Parisi e Ndour.

63' - Giallo per Pereyra che trattiene vistosamente Mandragora.

62' - Nicolussi Caviglia è un disastro e spreca una buona occasione su punizione calciando direttamente ttra le braccia di Strakosha.

59' - Dopo una lunghissima revisione in sala VAR è stato confermato il fuorigioco.

57' - Il capitano viola aveva messo in rete un pallone dopo una deviazione fortuita di Gudmundsson ma il guardalinee ha ravvisato una posizione di fuorigioco. Il VAR sta valutando.

56' - ANNULLATO UN GOL A RANIERI PER FUORIGIOCO.

55' - Ottima chiusura di Pongracic su un contropiede pericoloso dell'AEK, sul ribaltamento Dzeko viene anticipato in area.

50' - Per ora l'AEK controlla con facilità il vantaggio, anche grazie al fatto che le punte viola sono impalpabili.

47' - Cross pericoloso di Mandragora che però Gudmundsson stoppa con un braccio prima del tiro, comunque ribattuto, di Dzeko.

45' - Si riparte senza cambi per i due allenatori.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Fiorentina sotto 1-0 all'intervallo, decide Gacinovic.

45' +3' - Dzeko in evidente posizione di fuorigioco serve Mandragora che fa gol a porta vuota. Ma è tutto inutile.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

45' - Giallo per Gudmundsson che ferma con le cattive una ripartenza dell'AEK.

43' - La Fiorentina prova a reagire ma non ha idee, anche perché Dzeko e Gudmundsson non riescono mai a farsi vedere.

39' - L'AEK vola sulle ali del gol e crea un'altra occasione stavolta sulla sinistra viola, con Parisi preso alle spalle da Pineda: alla fine l'esterno riesce a chiudere in extremis.

36' - Che cosa si è mangiato Jovic... Fortini perde palla sulla destra e l'attaccante serbo in spaccata arriva su un cross dalla sinistra sparando incredibilmente fuori da un metro. Altra sbandata difensiva della Fiorentina.

35' - La Fiorentina viene bucata con troppa facilià: cross di Pineda dalla sinistra spizzato che trova Gacinovic tutto solo in area. Per il centrocampista dell'AEK è un gioco da ragazzi toccare il pallone e metterlo in porta. Greci in vantaggio 1-0 al Franchi.

35' - GOL DELL'AEK ATENE. LA SBLOCCA GACINOVIC.

33' - Dopo una serie di azioni lunghissime della Fiorentina senza però creare nulla, Mandragora prova un'altra imbucata per Dzeko ma anche questa è troppo lunga.

28' - Dzeko toglie il pallone a Mandragora di testa e vanifica una buona azione della Fiorentina sempre sulla sinistra.

27' - Fase confusa della partita con la Fiorentina che però ora gestisce molto più il pallone.

23' - AEK che si è un po' spaventato dopo il gol peso e sta abbassando un po' il ritmo del pressing.

20' - NIENTE DA FARE: GOL ANNULLATO ALLA FIORENTINA. Dopo la revisione al VAR viene ravvisato il fuorigioco di Ranieri.

19' - Il VAR sta valutando la posizione di Ranieri.

18' - La Fiorentina la sblocca da calcio d'angolo. Prima Strakosha fa un grande intervento su Ndour, poi Ranieri è un gatto a servire Gudmundsson ad un metro dalla linea: l'islandese non può sbagliare e segna il vantaggio.

18' - GOOOOLLL!!! LA SBLOCCA GUDMUNDSSON!!! FIORENTINA IN VANTAGGIO 1-0!

16' - Occasionissima Fiorentina! Parisi fa tutto bene sulla sinistra mettendo un cioccolatino per Dzeko che colpisce di testa senza neanche saltare ma non angola molto e Strakosha fa un grande intervento salvando i suoi.

15' - Altra occasione AEK! Persa palla in impostazione, Jovic libera Pilios al tiro rasoterra, bloccato da De Gea.

14' - Bella palla di Pereyra per Jovic che per fortuna in area non aggancia.

10' - Ha iniziato con un gran piglio l'AEK Atene che costringe la Fiorentina nella propria metà campo. Molto aggressivi gli uomini di Nikolic.

8' - Stavolta l'occasione per la Fiorentina è buona con Ranieri che imbuca per Dzeko fermato da Strakosha in uscita. Il bosniaco in ogni caso era in posizione di fuorigioco ma ottima percussione di Ranieri.

6' - Altro tentativo in profondità per la Fiorentina, stavolta con Nicolussi Caviglia che cerca Dzeko ancora una volta però con un lancio troppo lungo.

5' - Ancora Pilios pericoloso dopo un'altra palla persa dalla Fiorentina in impostazione: stavolta il terzino calcia ma non trova la porta per poco. Brivido per De Gea.

3' - Prova a rispondere subito la Fiorentina con un lancio di Ranieri che non trova l'inserimento di Gudmundsson per poco.

2' - Prima occasione creata dall'AEK che ha cominciato bene, il cross di Pilios nato da un pallone perso da Pongracic termina sull'esterno della rete.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dall'AEK, stasera in divisa bianca. Fiorentina in viola.

La Fiorentina è pronta a scendere in campo per la Conference League, per portare a casa i tre punti dopo la sconfitta di Mainz e per trovare la prima vittoria dell'era Vanoli, all'esordio in Europa. Una partita delicata dunque per i viola che davanti si troveranno l'AEK Atene dell'ex Luka Jovic. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida, restate con noi! Queste le formazioni ufficiali:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Fortini, Mandragora, Nicolussi, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Dzeko. All. Vanoli

A disp. Lezzerini, Martinelli, Sohm, Pablo Marì, Kean, Fazzini, Kospo, Richardson, Viti, Fagioli, Kouadio, Piccoli

Aek (4-4-1-1): Strakosha, Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios; Gacinovic, Pineda, Pereyra, Koita; Marin: Jovic. All.Nikolic.

A disp. Angelopoulos, Brignoli, Grujic, Mantalos, Vida, Penrice, Kosidis, Chrysopoulos, Zini