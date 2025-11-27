La Roma vince anche in Europa League: 2-1 al Midtjylland

Oggi alle 20:40
di Redazione FV

La Roma continua nel suo momento positivo e vince anche in Europa League avendo la meglio del Midtjylland che spaventa i giallorossi di Gasperini solo nel finale. I padroni di casa sbloccano subito la gara con El Aynaoui abile a girare in rete da centro area, poi la squadra giallorossa controlla la gara fino alla rete all'83' di El Shaarawy. Quando la partita sembrava chiusa, Paulinho l'ha riaperta per i danesi che però non sono riusciti a pareggiare: tre punti importanti per la Roma che risale così la classifica di Europa League.