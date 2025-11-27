Il calcio oltre il campo: l’impegno di Bove anche con UNICEF

Unicef, solidarietà e il ritorno di un volto simbolo

La giornata di ieri ha riportato Edoardo Bove al centro della scena pubblica, questa volta lontano dai campi di gioco. Il centrocampista ha partecipato a Napoli alla distribuzione del Regalo Sospeso di UNICEF, progetto che da cinque anni raggiunge migliaia di bambini ricoverati in ospedali e case-famiglia italiane con kit educativi, giochi prodotti da Clementoni e materiali dedicati ai diritti dell’infanzia. Accanto all’artista Merioone, Bove ha visitato il reparto pediatrico dell’AORN Santobono-Pausilipon, consegnando i cofanetti e trascorrendo parte della mattinata con i piccoli pazienti. La sua presenza, collegata anche all’attività di sensibilizzazione sulla cultura del primo soccorso, ha dato ulteriore rilievo a un’iniziativa già molto radicata nel periodo natalizio.

Il malore in campo e l’avvio di una svolta normativa

L’attualità legata all’impegno sociale del giocatore si intreccia con una vicenda personale che ha segnato il calcio italiano. Il 1° dicembre 2024, durante Fiorentina-Inter, Bove viene colpito da un arresto cardiaco improvviso e salvato grazie alla tempestività degli operatori sanitari. Un episodio che ha lasciato un segno profondo nel movimento calcistico e che, a distanza di un anno, ha trovato ulteriore continuità con la presentazione al Senato della cosiddetta “Legge Bove”. Il disegno di legge, illustrato il 18 novembre a Roma e sostenuto direttamente dal centrocampista, punta a rendere obbligatoria la formazione sul primo soccorso nelle scuole e introduce l’attestazione delle competenze per ottenere la patente di guida o accedere a percorsi universitari a indirizzo sportivo.

Nelle sue dichiarazioni pubbliche, Bove ha ricordato come l’esperienza vissuta abbia trasformato la sua prospettiva e rafforzato il desiderio di dare valore a quel momento drammatico attraverso un impegno concreto.