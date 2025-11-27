Il calcio oltre il campo: l’impegno di Bove anche con UNICEF
Unicef, solidarietà e il ritorno di un volto simbolo
La giornata di ieri ha riportato Edoardo Bove al centro della scena pubblica, questa volta lontano dai campi di gioco. Il centrocampista ha partecipato a Napoli alla distribuzione del Regalo Sospeso di UNICEF, progetto che da cinque anni raggiunge migliaia di bambini ricoverati in ospedali e case-famiglia italiane con kit educativi, giochi prodotti da Clementoni e materiali dedicati ai diritti dell’infanzia. Accanto all’artista Merioone, Bove ha visitato il reparto pediatrico dell’AORN Santobono-Pausilipon, consegnando i cofanetti e trascorrendo parte della mattinata con i piccoli pazienti. La sua presenza, collegata anche all’attività di sensibilizzazione sulla cultura del primo soccorso, ha dato ulteriore rilievo a un’iniziativa già molto radicata nel periodo natalizio.
Il malore in campo e l’avvio di una svolta normativa
L’attualità legata all’impegno sociale del giocatore si intreccia con una vicenda personale che ha segnato il calcio italiano. Il 1° dicembre 2024, durante Fiorentina-Inter, Bove viene colpito da un arresto cardiaco improvviso e salvato grazie alla tempestività degli operatori sanitari. Un episodio che ha lasciato un segno profondo nel movimento calcistico e che, a distanza di un anno, ha trovato ulteriore continuità con la presentazione al Senato della cosiddetta “Legge Bove”. Il disegno di legge, illustrato il 18 novembre a Roma e sostenuto direttamente dal centrocampista, punta a rendere obbligatoria la formazione sul primo soccorso nelle scuole e introduce l’attestazione delle competenze per ottenere la patente di guida o accedere a percorsi universitari a indirizzo sportivo.
Nelle sue dichiarazioni pubbliche, Bove ha ricordato come l’esperienza vissuta abbia trasformato la sua prospettiva e rafforzato il desiderio di dare valore a quel momento drammatico attraverso un impegno concreto.
L’impatto del caso sulla Fiorentina
Per la Fiorentina, l’assenza di Bove ha avuto un peso tecnico immediato. Il centrocampista era stato individuato come uno dei profili emergenti più dinamici della rosa: equilibrio tattico, aggressività pulita, facilità nella lettura delle transizioni. La sua crescita rappresentava uno dei pilastri del progetto tecnico, interrotto nel momento in cui stava assumendo una dimensione nuova.
La squadra ha dovuto ridefinire gerarchie e assetti in un periodo già complicato, in cui anche la percezione esterna del valore della rosa, compresa quella legata alle quote scudetto, ha subito oscillazioni e disallineamenti dopo la sua assenza. Il 2025 è stato infatti un anno di profondi cambiamenti per i Viola: la società ha avviato un nuovo corso tecnico con Paolo Vanoli, chiamato a riorganizzare un gruppo emotivamente provato e a trovare nuove soluzioni di centrocampo.
Emotivamente, l’impatto è stato ancora maggiore. Lo spogliatoio, lo staff e i tifosi hanno vissuto settimane segnate da apprensione e silenzi. La Fiorentina ha saputo compattarsi attorno al suo giocatore, trasformando il dolore in un momento di unione, e in molte occasioni, allo stadio e sui social, i messaggi di vicinanza sono diventati parte integrante della narrazione viola.
Un simbolo
Il caso Bove non riguarda soltanto la Fiorentina o la carriera di un singolo giocatore. Riguarda un Paese intero. Le riflessioni nate dopo il suo malore hanno portato il calcio italiano a fare un salto culturale.
Le interviste più recenti, confermano che Bove stesso non ha mai smesso di sperare in un ritorno in campo, pur sapendo che la priorità è oggi la sicurezza e la sostenibilità della sua carriera.
La storia di Bove ha lasciato un segno che difficilmente si cancellerà. Per la Fiorentina è stato un momento di smarrimento ma anche di ricostruzione emotiva; per il calcio italiano è stato uno spartiacque che ha reso la sicurezza non un dettaglio tecnico ma un dovere collettivo.
