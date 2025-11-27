Fiorentina-Aek, formazioni ufficiali: davanti Gudmundsson-Dzeko
Alle 21 fischio d'inizio al Franchi per Fiorentina-Aek Atene, gara valida per il quarto turno della League Phase di Conference. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori, con Vanoli che deve rinunciare agli infortunati Dodo, Gosens e Sabiri, oltre al lungo degente Lamptey e a Kouame escluso dalla lista Uefa.
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Fortini, Mandragora, Nicolussi, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Dzeko. All. Vanoli
A disp. Lezzerini, Martinelli, Sohm, Pablo Marì, Kean, Fazzini, Kospo, Richardson, Viti, Fagioli, Kouadio, Piccoli
Aek (4-4-1-1): Strakosha, Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios; Gacinovic, Pineda, Pereyra, Koita; Marin: Jovic. All.Nikolic.
A disp. Angelopoulos, Brignoli, Grujic, Mantalos, Vida, Penrice, Kosidis, Chrysopoulos, Zini
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati