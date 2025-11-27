Due giudici a favore, uno contro: la ricostruzione del verdetto su Gudmundsson
Albert Gudmundsson può sorridere dopo la decisione della Corte Suprema islandese di rigettare l'appello in merito all'assoluzione per l'accusa di violenza sessuale. Il portale visir.is ha ricostruito la scelta della Corte riportando come dei tre giudici chiamati ad esprimersi, due siano stati a favore dell'assoluzione mentre il terzo, soprannominato in patria Simon "il crudele" per l'alto tasso di condanne, aveva espresso voto contrario. A suo parere - spiega il media - Símon Sigvaldason rieneva che la testimonianza della vittima era più credibile della testimonianza di Gudmundsson sui punti principali del caso ed era ampiamente supportata dalle prove investigative del caso.
Un parere non condiviso da Ragnheiður Bragadóttir, il giudice che presiedeva il caso, e Ásmundur Helgason.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati