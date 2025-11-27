Lazio, cambio nella lista della serie A: fuori Hysaj e dentro Dele-Bashiru

Lazio, cambio nella lista della serie A: fuori Hysaj e dentro Dele-BashiruFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:30News
di Redazione FV

La Lazio ha comunicato un cambio nella lista della serie A. Il club ha infatti deciso di escludere Elseid Hysaj e reintegrare Fisayo Dele-Bashiru inizialmente escluso per un problema al bicipite femorale. Ora è il terzino albanese ad essersi infortunato al ginocchio e da qui il cambio.