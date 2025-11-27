Europa League, le formazioni ufficiali di Bologna-Salisburgo: c'è Bernardeschi

Europa League, le formazioni ufficiali di Bologna-Salisburgo: c'è Bernardeschi
Alle 21 scende in campo il Bologna di Vincenzo Italiano per sfidare il Salisburgo in Europa League. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Dallinga.
RB SALISBURGO (4-4-2): Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic; Yeo, Bidstrup, Diabate, Bischoff; Baidoo, Vertessen.