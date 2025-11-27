Altra tegola per Conte, Gilmour a rischio operazione: l'indiscrezione di Sky

Oggi alle 19:45News
di Redazione FV

Nuova tegola per il centrocampo del Napoli. Dopo De Bruyne e Anguissa, Antonio Conte infatti dovrà fare a meno anche di Billy Gilmour. Secondo le ultime indiscrezione di Sky Sport il giocatore potrebbe mancare per oltre un mese e mezzo. Il centrocampista scozzese infatti è alle prese con un pubalgia e in queste ore si sta valutando l’ipotesi operazione chirurgica, che lo terrebbe fuori fino a febbraio. 