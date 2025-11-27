Buone notizie dall'Islanda per Gudmundsson: l'appello è stato respinto

Buone notizie per Albert Gudmundsson e il lungo processo che lo ha visto coinvolto in Islanda in merito alle accuse di violenza sessuale. Dopo che il calciatore era tornato in patria per presenziare all'appello della decisione di archiviare il caso dal momento che già in tutti gli altri gradi di giudizio era stato assolto, arrivano gli aggiornamenti sperati: l'appello è stato respinto e la questione si può praticamente dichiarare archiviata. È infatti possibile un ulteriore ricorso che però in casi come questi è molto raro possa essere fatto. Gudmundsson può sorridere.