Tifosi, Franchi vicino al sold out: oltre 20mila per Fiorentina-Roma

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si concentra anche sulla cornice di pubblico che ci sarà questo pomeriggio al Franchi. Dopo i pochi spettatori, poco più di 8mila, di giovedì sera contro il Sigma Olomouc, per il match contro la Roma sono attesi oltre 20mila tifosi gigliati. Un numero che in questo periodo di restyling dello stadio Franchi rasenta il tutto esaurito, fissato intorno ai 22mila spettatori.

Da Roma invece sono attesi circa 300 tifosi giallorossi. Tra i presenti sugli spalti dell'impianto di Campo di Marte anche un ospite speciale: si tratta, come anticipato ieri da FirenzeViola.it, di Leonardo Fabbri. Il pesista italiano, grande tifoso viola, ha appena vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali di Atletica di Tokyo. Prima del fischio d'inizio sarà omaggiato dal club gigliato con tanto di giro di campo celebrativo.