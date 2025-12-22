Ritiro finito, ma la Fiorentina non rallenta: in campo anche a Natale

FirenzeViola

Ritiro finito, ma la Fiorentina non rallenta: in campo anche a NataleFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
di Alessandro Di Nardo

Come annunciato dopo la sconfitta di Losanna, il ritiro della Fiorentina è terminato subito dopo la prima vittoria in campionato. E quindi tre giorni dopo la Conference, ieri sera, a seguito del successo per 5-1 contro l'Udinese.

Ieri sera i calciatori sono tornati a casa, ma già oggi nel primo pomeriggio si rivedranno al Viola Park per una seduta di scarico. Un giorno di riposo, domani, poi inizia la preparazione del delicatissimo incrocio contro il Parma, in programma sabato alle ore 12.30 al Tardini. La Serie A non si ferma sotto le feste e nemmeno la Fiorentina, che sarà in campo sia a Natale che a Santo Stefano (vigilia della trasferta di Parma) per dare continuità alla prestazione di ieri.