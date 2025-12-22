FirenzeViola
Ritiro finito, ma la Fiorentina non rallenta: in campo anche a Natale
Come annunciato dopo la sconfitta di Losanna, il ritiro della Fiorentina è terminato subito dopo la prima vittoria in campionato. E quindi tre giorni dopo la Conference, ieri sera, a seguito del successo per 5-1 contro l'Udinese.
Ieri sera i calciatori sono tornati a casa, ma già oggi nel primo pomeriggio si rivedranno al Viola Park per una seduta di scarico. Un giorno di riposo, domani, poi inizia la preparazione del delicatissimo incrocio contro il Parma, in programma sabato alle ore 12.30 al Tardini. La Serie A non si ferma sotto le feste e nemmeno la Fiorentina, che sarà in campo sia a Natale che a Santo Stefano (vigilia della trasferta di Parma) per dare continuità alla prestazione di ieri.
