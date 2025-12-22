Dal campo arrivano i primi messaggi per Paratici: ecco cosa serve alla Fiorentina

E adesso? La Gazzetta dello Sport si interroga su cosa serva a questa Fiorentina per tentare l'impresa salvezza. I viola hanno finalmente vinto la prima gara del campionato, ma siamo a fine dicembre, la risalita rimane ancora a dir poco proibitiva. Il 5-1 contro l'Udinese lascia comunque qualche appunto prezioso per Fabio Paratici, che in queste ore dovrebbe entrare in società con il compito iniziale di valutare la posizione di Vanoli e soprattutto la competitività della rosa. Il mercato di gennaio offre una grande possibilità alla Fiorentina: il gruppo va ripensato e ristrutturato.

Scrive la Gazzetta: servono almeno una mezzala di gamba e inserimento, due esterni offensivi e, in generale, giocatori di personalità. La decisione di affidarsi a Paratici, grandissimo conoscitore di tutti i mercati internazionali, dimostra la volontà della dirigenza di ribellarsi all’incubo della retrocessione. Ma la strada è lunghissima e pure in salita. Non si può sbagliare nessuna mossa, dentro e fuori dal campo.