Polverosi sul CorSport: "Gudmundsson era questo. La Fiorentina ringrazia anche Runjaic"

Sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi commenta così la vittoria per 5-1 della Fiorentina sull'Udinese:

"Se qualcuno osa pensare che sia pure la svolta del campionato viola, allora siamo punto e daccapo. Questo debutto nella casella delle vittorie (che mancava dal 24 maggio scorso, sempre contro l’Udinese...) serve per rendere fondamentale la sfida di Parma di sabato prossimo. Senza i tre punti, lo scontro diretto del Tardini sarebbe stato molto meno diretto e molto più deprimente. Deve ringraziare Okoye per la sciagurata uscita fuori area, ha toccato la palla col braccio e steso Kean. Settimo minuto, Udinese in dieci per gli altri ottanta. La resa è stata firmata dal suo allenatore all’inizio del secondo tempo quando, sul 3-0 per la Fiorentina, i friulani si sono ripresentati in campo senza Zaniolo, decisamente il migliore dei suoi.

Tirato per la giacchetta da più parti, finalmente Vanoli ha trovato il modo di sterzare almeno sul piano tattico. Dal 3-5-2 al 4-3-3 o 4-3-2-1, serviva un ribaltone che, sempre grazie a Okoye, ha dato ottimi risultati. Altro segnale positivo è la partita con il gol del 10, di quel biondo che Firenze aspettava da troppo tempo. Palo di destro, gol fantastico di sinistro (all’incrocio), colpi di tacco e soprattutto sempre dentro il gioco. Era questo Gudmundsson ai tempi del Genoa ed era per questo che la Fiorentina lo aveva acquistato. Tutto il resto va bene, ma per capire se è davvero l’inizio della ripartenza conviene aspettare Parma".