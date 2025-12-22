Calciomercato Paratici verso la Fiorentina ma ancora nessun contatto col Tottenham: la situazione

Fabio Paratici è ormai il nome ampiamente in pole per ricoprire il ruolo di "Head of Football" della Fiorentina. Sostanzialmente sarà il direttore responsabile dell'area tecnica, che avrà ampi margini di manovra in tutte le faccende di campo. Secondo quanto appreso da FirenzeViola, sciolte le riserve con la Fiorentina, a cui Paratici ha dato sostanzialmente il proprio via libera, ora il dirigente dovrà parlare col Tottenham, che fino a ieri sera non era ancora stato informato del potenziale addio del proprio co-direttore sportivo. Gli Spurs, che hanno saputo dalla stampa italiana dei contatti tra Paratici e i viola, stanno aspettando di parlare direttamente col dirigente per capire come interrompere eventualmente il contratto biennale firmato recentemente.

Stupore Spurs

È ovvio che all'interno degli uffici del Tottenham in tanti siano rimasti stupiti dalla scelta di Paratici, soprattutto dopo il rapporto ancor più stretto in essere tra i londinesi e lo stesso dirigente in seguito alla squalifica. Questo però non dovrebbe mettere a rischio la trattativa con la Fiorentina, al massimo solo un rallentamento nella corsa all'ufficialità che dovrebbe arrivare entro il prossimo weekend.

