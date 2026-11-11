Chi tifa di più in Italia? La mappa della passione calcistica regione per regione

Dichiararsi tifosi è facile. Più difficile è capire dove il calcio entri davvero nella vita di ogni giorno: nel controllo della formazione prima di pranzo, nel replay dell'episodio dubbio rivisto tre volte, nella rosa del fantacalcio sistemata a mezzanotte. I numeri sulla base del tifo non mancano, perché secondo la ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos Doxa i sostenitori delle squadre di Serie A sono 25,6 milioni. Resta però una domanda diversa: in quale regione la passione si vive con più intensità, e come la si può misurare?

Come si misura la passione calcistica

Una risposta arriva dal Tifometro delle regioni, uno studio costruito sulle ricerche che gli italiani fanno su Google. L'analisi copre un anno intero, dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026, e si basa sui dati di Google Trends in sei ambiti: calciomercato, fantacalcio, probabili formazioni, calendario di Serie A, VAR e Champions League.



Lo studio è firmato da Daniele Alfieri, giornalista sportivo per oltre dieci anni e oggi Responsabile Media & PR del portale che, tra i siti di bonus, rappresenta un riferimento per chi vuole capire le condizioni dei bonus da 1000 euro proposti da Casinos.com prima di valutarli. Per ogni ambito ciascuna regione riceve un valore da 0 a 100, e il punteggio finale corrisponde alla media dei sei valori.



Il metodo ha un pregio evidente. Non chiede alle persone quanto si sentano tifose, ma osserva che cosa cercano quando nessuno le guarda. Una ricerca sulla formazione del sabato pomeriggio o sul calendario della prossima giornata dice molto sulle abitudini reali di un territorio. Va ricordato poi che i valori di Google Trends sono relativi: indicano il peso di un tema sul totale delle ricerche di una zona, non il numero assoluto di persone, e per questo permettono di confrontare una regione piccola con una molto popolosa.

Campania in fuga, Lazio e Puglia sul podio

In cima alla classifica la Campania raggiunge 95 punti e stacca tutte le altre. Il Lazio è secondo con 76, la Puglia completa il podio con 73,5. La distanza tra il primo e il secondo posto racconta già molto: la Campania registra il punteggio più alto nell'indice di interesse online costruito dallo studio.

Il dettaglio per ambito lo conferma. La Campania è prima per probabili formazioni, fantacalcio, calendario, VAR e Champions League. Su un solo fronte scende in basso, ed è quello meno atteso: sul calciomercato si ferma al quattordicesimo posto. Una tifoseria che segue ogni partita, discute ogni episodio e prepara ogni giornata. Sul calciomercato, invece, l'interesse relativo colloca la Campania al quattordicesimo posto fra le regioni



Il Lazio invece costruisce il secondo posto sulla regolarità. In nessuno dei sei ambiti scende oltre la dodicesima posizione, un profilo completo che lo rende la regione più equilibrata dell'intera classifica.

Mercato o formazioni? Le due anime del tifoso

Il confronto tra ambiti fa emergere due modi diversi di vivere il calcio. Da una parte c'è il tifoso che vive di trattative, indiscrezioni e colpi di scena estivi. Dall'altra quello che pensa alla partita imminente, alla formazione e ai voti del fantacalcio.



La Calabria incarna il primo profilo meglio di chiunque altro. È prima in Italia per ricerche sul calciomercato, ma scivola al diciannovesimo posto per la Champions League. Il contrasto con la Campania è netto: due regioni del Sud, vicine in classifica generale, con interessi quasi opposti.

La Lombardia mostra ancora un'altra anima. Seconda per la Champions League con 96 punti e seconda anche per il VAR, a pari merito con la Liguria, descrive un tifoso attratto dalle grandi notti europee e dagli episodi arbitrali da discutere il giorno dopo. Nel punteggio complessivo, però, si ferma al decimo posto.

Il tifo non ha bisogno dello stadio

Il dato più sorprendente arriva dal quarto posto. Lo occupa il Molise con 71,7 punti, che non ha mai avuto una squadra in Serie A. Alle proprie spalle lascia Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, territori con club storici e stadi pieni ogni domenica.



Lo stesso schema riguarda la Basilicata, a 71,3 punti come la Calabria, e le Marche, settime con 68. Anche queste regioni non hanno una squadra in Serie A e precedono comunque territori che ne contano due o più. La vicinanza a uno stadio, a quanto pare, non decide l'intensità della passione.

Sicilia e Sardegna si fermano a 61,7 punti, appaiate al quattordicesimo posto. In fondo alla classifica si trova il Nord Est, con il Trentino-Alto Adige ultimo a 38,8 punti. Un risultato che ribalta molti luoghi comuni sulla geografia del calcio italiano.



Chi conosce la storia del tifo organizzato sa bene che l'appartenenza nasce spesso lontano dai riflettori, come raccontano le pagine dedicate ai ricordi degli ultras viola degli anni Ottanta. Il Tifometro aggiunge un tassello diverso, fatto di abitudini digitali più che di gradinate.

Una passione che si misura nelle abitudini

Un interesse elevato nelle ricerche online emerge anche in regioni senza squadre in Serie A. Si misura nelle abitudini quotidiane di chi segue il calcio, nelle ricerche fatte prima di una partita e nelle discussioni del lunedì. Il quadro completo, con i valori di tutte le venti regioni, è contenuto nel Tifometro delle regioni pubblicato da Casinos.com.



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