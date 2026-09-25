Terremoto Manchester City, 114 accuse su 115 confermate: cosa rischia il club

Il Manchester City sarebbe stato ritenuto responsabile di 114 delle 115 accuse mosse dalla Premier League per presunte violazioni dei regolamenti finanziari. Lo riferisce The Athletic, precisando che le eventuali sanzioni non sono ancora state decise e che il club dovrebbe presentare ricorso. Le contestazioni riguardano il periodo 2009-2018, al termine di un’indagine durata quattro anni e avviata formalmente nel febbraio 2023.

Tra le accuse figurano informazioni finanziarie ritenute non corrette, irregolarità nella comunicazione di alcuni pagamenti a giocatori e allenatori e presunte violazioni delle norme UEFA sul Financial Fair Play e delle regole di sostenibilità finanziaria della Premier League. Il City ha sempre respinto ogni addebito. Il club ha inoltre sottolineato che il procedimento non è ancora concluso e che restano da esaminare elementi coperti da riservatezza, ribadendo la fiducia in un processo condotto da organi indipendenti e imparziali.