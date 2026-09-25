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Argentina, Mastantuono con Enzo Fernandez e Julian Alvarez: "The big three"

Argentina, Mastantuono con Enzo Fernandez e Julian Alvarez: "The big three"FirenzeViola.it
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Oggi alle 17:15News
di Redazione FV

La sosta per le nazionali è iniziata ormai da quasi una settimana e alcuni dei giocatori della Fiorentina in giro per il mondo hanno già iniziato a disputare alcuni minuti con le rispettive selezioni. Chi ancora invece deve scendere in campo è Franco Mastantuono, la cui Argentina giocherà contro la Bolivia mercoledì.

Nel mentre però il calciatore viola è stato immortalato al fianco di Enzo Fernandez e Julian Alvarez, in una foto pubblicata dalla pagina Instagram dell'Argentina con la descrizione al post: "The big three". Questo il post in questione: