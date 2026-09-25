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Fiorentina, Parisi scalpita per tornare in campo: "Quella voglia li..."

Fiorentina, Parisi scalpita per tornare in campo: "Quella voglia li..."
Oggi alle 16:45News
di Redazione FV

Fabiano Parisi scalpita e ha voglia di tornare in campo. Il terzino viola, infortunatosi al legamento crociato anteriore del ginocchio destro lo scorso 12 maggio durante Juventus-Fiorentina, è uno di quei giocatori che lo stesso Paolo Vanoli nella sua prima esperienza in panchina a Firenze nel corso della scorsa stagione era riuscito a valorizzare, utilizzandolo come esterno alto a destra.

Parisi, anche in virtù del ritorno di Vanoli a Firenze, freme dalla voglia di tornare a giocare, e lo fa intuire in modo diretto attraverso una storia sul suo profilo Instagram che lo ritrae durante un allenamento con la scritta: "Quella voglia li...". Questa la storia in questione: