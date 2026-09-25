Beto titolare in Tanzania-Guinea-Bissau: suo l'assist per l'1-0

Il centravanti della Fiorentina, Beto, è sceso in campo da titolare con la maglia della Guinea-Bissau nella sfida contro la Tanzania, valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. L’attaccante classe 1998 è regolarmente sul terreno di gioco e sta prendendo parte alla gara, che vede al momento la Guinea-Bissau avanti per 1-0. A sbloccare il risultato è stato Franculino Djú, autore della rete che ha permesso alla selezione di chiudere il primo tempo in vantaggio.

L'assist è stato servito proprio dalla punta viola, la cui squadra proverà a difendere il risultato nella ripresa e a conquistare un successo importante nel percorso di qualificazione. Il secondo tempo prenderà il via a breve.