Italia, Ranieri: "Stasera sarà importante partire bene. Incertezza in FIGC? Io penso al campo"

Italia, Ranieri: "Stasera sarà importante partire bene. Incertezza in FIGC? Io penso al campo"
Oggi alle 18:00News
di Redazione FV

Claudio Ranieri, direttore tecnico della Nazionale, ha parlato nel corso della presentazione “il calcio torna in piazza”, evento organizzato dalla FIGC a Roma. Queste le sue parole sull'Italia di Mancini riportate da TMW:

Le pesa l'incertezza in FIGC? "No, non mi pesa nella programmazione, noi andiamo avanti. Io sono un uomo di campo e penso a fare bene in campo, gli altri facessero quello che reputano giusto".

Sul progetto per riavvicinare i bambini al calcio: "Sì, dovrò parlare in Senato dove sono stato invitato per parlare di questi fatti. I bambini vanno aiutati, dobbiamo cercare di aiutarli soprattutto nella fascia dai 5 ai 12-13 anni. Dobbiamo migliorare istruttori, docenti e cercare di dargli più soldi. Ci sono allenatori che prendono veramente pochissimo, in una fascia d'età che è troppo importante. Anni fa Boskov disse che nell'allora Jugoslavia gli allenatori che lavoravano con i giovani erano quelli più pagati. Un'altra difficoltà è che questi ragazzi quando arrivano a 18-19 anni devono sbocciare. Per fortuna ci sono molti giovani che poi vengono presi da squadre estere".

È emozionato più dello stesso Mancini per l'esordio di questa sera dell'Italia? "Non sono emozionato perché in pratica sono in disparte, Mancini è emozionato, ci tiene a fare bene e ad iniziare bene, è importante iniziare bene per tutto il settore".