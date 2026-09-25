Italia, Ranieri: "Stasera sarà importante partire bene. Incertezza in FIGC? Io penso al campo"

Claudio Ranieri, direttore tecnico della Nazionale, ha parlato nel corso della presentazione “il calcio torna in piazza”, evento organizzato dalla FIGC a Roma. Queste le sue parole sull'Italia di Mancini riportate da TMW:

Le pesa l'incertezza in FIGC? "No, non mi pesa nella programmazione, noi andiamo avanti. Io sono un uomo di campo e penso a fare bene in campo, gli altri facessero quello che reputano giusto".

Sul progetto per riavvicinare i bambini al calcio: "Sì, dovrò parlare in Senato dove sono stato invitato per parlare di questi fatti. I bambini vanno aiutati, dobbiamo cercare di aiutarli soprattutto nella fascia dai 5 ai 12-13 anni. Dobbiamo migliorare istruttori, docenti e cercare di dargli più soldi. Ci sono allenatori che prendono veramente pochissimo, in una fascia d'età che è troppo importante. Anni fa Boskov disse che nell'allora Jugoslavia gli allenatori che lavoravano con i giovani erano quelli più pagati. Un'altra difficoltà è che questi ragazzi quando arrivano a 18-19 anni devono sbocciare. Per fortuna ci sono molti giovani che poi vengono presi da squadre estere".

È emozionato più dello stesso Mancini per l'esordio di questa sera dell'Italia? "Non sono emozionato perché in pratica sono in disparte, Mancini è emozionato, ci tiene a fare bene e ad iniziare bene, è importante iniziare bene per tutto il settore".