Toni: "Vlahovic deve crescere lontano dalla porta, ma è un vero 9"

La Juventus ha cambiato profondamente il proprio attacco, salutando anche Dusan Vlahovic. Sul percorso del centravanti serbo e sulle scelte della società bianconera si è espresso Luca Toni in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Vlahovic è un centravanti nel senso più classico del termine. Né Kolo Muani né Woltemade hanno le stesse caratteristiche da uomo d'area del serbo. Dusan deve crescere nel gioco lontano dalla porta, aspetto in cui Kolo Muani si trova più a suo agio, ma resta un vero numero nove. La Juventus ha fatto le proprie valutazioni e sicuramente anche la situazione contrattuale può aver influito".