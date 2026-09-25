Clamoroso, sospesa la patente a Icardi. E lui: "Vi grattate solo le p..."

Disavventura extracampo per Mauro Icardi, attaccante che in passato era stato accostato anche alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, all'argentino è stata sospesa la patente fino al 2099 dopo la diffusione sui social di un video girato in auto dalla sua compagna. Nel filmato, a un certo punto, Icardi si slaccia la cintura di sicurezza e si sporge dal finestrino mentre la vettura è ancora in movimento. Le immagini fanno rapidamente il giro dei social e attirano l'attenzione delle autorità della provincia di Buenos Aires.

Il comunicato del Ministero e la replicb

Dagli accertamenti è emerso che la patente risultava scaduta. Da qui il provvedimento del Ministero, che ha comunicato: "Abbiamo constatato che Icardi aveva la patente di guida scaduta. Per questo, abbiamo disposto la sua inabilitazione preventiva". L'attaccante ha però replicato duramente sui social: "Ciao, buongiorno. Volevo sapere come avete fatto a sospendere la patente italiana di cui dispongo fino al 2029. Pensate a sistemare le strade per migliorare la circolazione nel nostro Paese invece di perdere tempo a scrivere tweet e a grattarvi le palle".