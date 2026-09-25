Museo Viola, il calendario degli incontri "Cent'anni col giglio sul petto"
Inizia la catena di incontri per il format "Cent'anni col giglio sul petto" curato dal Museo Viola! Di seguito tutte le date divise per periodo storico.
Lunedì 28 settembre - ore 17 - Dalla guerra alla grande Fiorentina (1944-1961)
Massimo Cervelli (Museo Viola) - Fabio Incatasciato (ricercatore storia del calcio) - Fabio Bertini (già Università di Firenze)
Lunedì 5/10/2026 - La Fiorentina dello scudetto ye ye e gli anni Settanta nel segno di Antognoni (1962 - 1980)
Massimo Cervelli (Museo Viola) - Fabio Incatasciato (Ricercatore Storia del calcio) - Andrea Mazzoni (Docente e autore di libri)
Lunedì 12/10/2026 - Pontello: dal 3° scudetto alla cessione di Baggio. Splendori e miserie di Cecchi Gori (1980 - 2002)
Massimo Cervelli (Museo Viola) - Fabio Incatasciato (Ricercatore Storia del calcio) - Andrea Mazzoni (Docente e autore di libri)
Lunedì 19/10/2026 - La Fiorentina dei Della Valle e dei Commisso (2002-2026)
Massimo Cervelli (Museo Viola) - Fabio Incatasciato (Ricercatore Storia del calcio) - Michelangelo Vasta (UniSi)
Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 17.00 presso BiblioteCaNova Isolotto nella Sala Polivalente al IV piano
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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