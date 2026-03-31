Tensione Napoli-Lukaku, il comunicato del club: "Valutiamo provvedimenti"

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Tra Napoli e Romelu Lukaku tensione alle stelle. Dopo giorni di attesa, il club azzurro ha ufficializzato la propria posizione con un comunicato che rischia di segnare un punto di non ritorno nella vicenda. L’attaccante belga, infatti, non ha fatto rientro in Italia e non si è presentato alla ripresa degli allenamenti, scegliendo di proseguire il proprio percorso di recupero in Belgio. Una decisione già spiegata dallo stesso giocatore, che aveva sottolineato la necessità di tornare al 100% dal punto di vista fisico. Intanto, però, è arrivata la presa di posizione ufficiale della società: “SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti.

La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato”. La nota ufficiale del club azzurro apre chiaramente anche allo scenario più estremo, quello dell’esclusione dal gruppo squadra.