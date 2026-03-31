La Fifa sperimenta nella Premier canadese il nuovo fuorigioco
(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Nel campionato canadese, al via questo fine settimana, la Fifa sperimenterà la nuova regola del fuorigioco. Ideata e voluta da Arsene Wenger, direttore dello sviluppo del calcio per la federazione mondiale, la norma prevede l'introduzione del concetto di 'luce' tra attaccante e difensore, favorendo nettamente lo sviluppo offensivo. Il giocatore in attacco sarà considerato in posizione regolare purché almeno una parte del suo corpo con cui è lecito segnare un gol (tutte le parti tranne le braccia e le mani) si trovi in linea (o dietro) al penultimo difensore. L'attaccante sarà considerato in fuorigioco solo se esiste una 'luce', ossia uno spazio, tra lui e tale difensore.
Oltre a questo, la Canadian Premier League introdurrà anche il sistema di 'Football Video Support': non ci sarà più un team arbitrale addetto al Var, ma le squadre potranno richiedere un numero limitato di revisioni per partita, sulle quali sarà poi il direttore di gara a valutare grazie al supporto di un operatore video qualificato. Le richieste di revisione potranno arrivare in casi di convalida o meno di un gol, rigori dubbi, espulsioni dirette o casi di errore di identità. (ANSA).
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