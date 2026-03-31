FirenzeViola Un gol, un errore sotto porta e la sostituzione: i 70' di Kean contro la Bosnia

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Si è conclusa dopo 70 minuti pieni di emozioni la partita di Moise Kean contro la Bosnia. L'attaccante della Fiorentina e dell'Italia è uscito sul punteggio di 1-0 per gli azzurri maturato proprio grazie a un suo gol e nonostante l'inferiorità numerica dal 40' per l'espulsione di Bastoni. Il numero 20 viola, a Zenica con l'11, ha segnato dopo 15 minuti mettendo in rete un siluro dopo un disimpegno sbagliato dal portiere avversario.

Nel secondo tempo tanta sofferenza ma anche una grande occasione creata e sbagliata dallo stesso Kean, che è abilissimo a rubare palla e farsi 50 metri palla al piede prima di sparare alto a tu per tu con il portiere: un errore da mani nei capelli al quale l'attaccante ha ripensato nei minuti seguenti, prima che Gattuso lo sostituisse con Pio Esposito al 70esimo. Finisce così l'avventura ai playoff per il Mondiale di Kean, in gol per la sesta partita consecutiva con la maglia della Nazionale.