Baldini esalta l'Italia Under 21: "Ragazzi intelligenti: hanno capito una cosa"

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Al termine della partita vinta 4-0 dall'Italia Under 21 contro la Svezia, Silvio Baldini, commissario tecnico degli Azzurrini, ha così commentato ai microfoni di Rai Sport il successo: "I miei sono ragazzi intelligenti, hanno capito che quando si gioca per loro è un palcoscenico importante, li vedono tutti quelli che fanno parte del calcio che conta. Loro devono cercare il risultato attraverso la crescita delle qualità che hanno, devono pensare a loro stessi e alla fine avranno un premio, che darà loro il calcio".