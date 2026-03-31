Italia avanti 1-0 nel primo tempo in Bosnia, ma è in 10: per ora decide Kean
Nella bolgia del Bilino Polje di Zenica l'Italia chiude il primo tempo contro la Bosnia in vantaggio 1-0 ma dovrà giocare tutto il secondo tempo con l'uomo in meno. Dopo il gol iniziale di Moise Kean, gli azzurri soffrono tanto e alla fine arriva anche l'espulsione di Bastoni per fallo da ultimo uomo. L'attaccante della Fiorenitna aveva sbloccato la gara con un bolide al sette su un errore del portiere avversario, l'episodio che rischia di incidere ancora di più però arriva a pochi minuti dalla fine del primo tempo: rilancio sbagliato di Donnarumma e contropiede bosniaco fermato con una scivolata fallosa da Bastoni.
Fallo netto con Memic lanciato verso Donnarumma, Trupin non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso. Nel secondo tempo sarà ancora più una battaglia in Bosnia per l'Italia, la cui strada verso il Mondiale resta sempre in bilico.
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