Non bastano 90' a Zenica: Bosnia-Italia 1-1, saranno supplementari

Non bastano 90' a Zenica: Bosnia-Italia 1-1, saranno supplementariFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:42News
di Redazione FV

Non bastano 90 minuti per decidere Bosnia-Italia: a Zenica finisce 1-1 nei tempi regolamentari, saranno dunque supplementari con gli azzurri che sono con un uomo in meno dal 40esimo minuto per l'espulsione diretta di Bastoni. Alla rete di Moise Kean al 15' alla fine ha risposto Tabakovic al79esimo dopo un forcing senza sosta dei padroni di casa che anche grazie alla spinta del pubblico hanno assediato l'area di Donnarumma. L'Italia può rammaricarsi per tre grandi occasioni fallite da Kean, Pio Esposito e Dimarco, ma il risultato maturato a Zenica è più che giusto, anzi avrebbero meritato i bosniaci. Si deciderà tutto con altri 30 minuti di gioco.