Solomon-Harrison, riscatto in bilico. Moretto: "Fiorentina verso l'addio a giugno"

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Manor Solomon è una delle questioni in ballo in vista dell'estate in casa Fiorentina. Il calciatore israeliano, arrivato a Firenze nella sessione invernale di mercato, ha un diritto di riscatto attorno ai 10 milioni di euro e il club viola dovrà decidere se versare la cifra nelle casse del Tottenham oppure terminare il prestito e salutare il calciatore. Ne ha parlato l'esperto di mercato Matteo Moretto, dando le ultime sulla situazione dell'ala offensiva: "La Fiorentina sta già programmando il futuro - ha detto Moretto nel canale Youtube di Fabrizio Romano - anche se aspetta di ottenere la salvezza quanto prima.

Sono in bilico le posizioni sia di Harrison che di Solomon: l'inglese con ogni probabilità non verrà riscattato e tornerà al Leeds, su Solomon ci sono dei dubbi di natura fisica. Possiamo già dire che la Fiorentina nel prossimo mercato cercherà degli esterni".