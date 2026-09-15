Anche il Bologna pensa al cambio in panchina: Tedesco a rischio dopo 4 giornate

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Dopo l'esonero di Fabio Grosso, traballa anche un altro allenatore in Serie A: secondo quanto scrive l'esperto di mercato Matteo Moretto, il Bologna starebbe infatti valutando la posizione di Domenico Tedesco. Il rendimento del Bologna in questo avvio di campionato non avrebbe convinto la dirigenza. Nelle prime quattro giornate di Serie A, la squadra emiliana ha raccolto appena un punto, frutto del pareggio contro il Sassuolo, con tre sconfitte a completare un bilancio decisamente negativo. Un bottino che avrebbe fatto scattare le valutazioni della società sul futuro di Tedesco, già finito nel mirino dopo poche settimane dal suo arrivo.

Resta ora da capire quale sarà la decisione definitiva del Bologna. Tedesco verrà confermato almeno fino alla prossima gara, in programma sabato 19 settembre contro il Torino, oppure la società sceglierà di interrompere subito il rapporto? Le prossime ore potrebbero essere decisive e non è escluso che il ribaltone in panchina possa consumarsi già prima della sfida contro i granata del Dall'Ara.