Tare su Kean: "Inutile parlare ora. Ci penseremo in tempo di mercato"

vedi letture

Prima del match tra Lazio e Milan, il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN dell'interesse del Milan per Moise Kean: "In questo momento è inutile parlare di queste cose. Per noi stasera è fondamentale vincere la partita: sarebbe molto importante sia per la classifica sia per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa. Pensiamo a questo adesso; quando arriverà il momento del mercato, ci sarà sicuramente molto di cui discutere".